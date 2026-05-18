Взрывы и инопланетяне: Трамп показал космическую войну под своим руководством

Американский президент Дональд Трамп опубликовал в соцсетях необычные изображения, созданные нейросетью. На одной из картинок он прогуливается в окружении спецслужб вместе с существом, напоминающим инопланетянина, сообщает ТАСС .

Вторую картинку Трамп подписал словом «Космические силы». На этом ИИ-изображении он уже предстает в роли командира на орбите: политик координирует боевые действия в космосе. Вокруг него видны космические корабли и вспышки взрывов.

Публикации мгновенно разлетелись по Сети и собрали тысячи комментариев. Одни пользователи восприняли их как шутку, другие — как намек на реальные планы. Сам Трамп не дал никаких пояснений, ограничившись только картинками и короткой подписью.

Идею создания Космических сил как отдельного вида вооруженных сил США продвигал еще во время своего первого президентства именно Трамп. Подразделение было официально создано в 2019 году.

