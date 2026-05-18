В Австрии стадо коров насмерть затоптало женщину

В Австрии произошла трагедия: стадо коров напало на супружескую пару. Женщина погибла на месте, ее муж получил тяжелые травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Происшествие случилось 17 мая в общине Оберлиенц, которая находится в федеральной земле Тироль. Погибшей оказалась 67-летняя австрийка. Ее 65-летнего супруга на вертолете экстренно доставили в больницу города Инсбрук, его жизнь вне опасности.

Правоохранители уточнили, что на месте выпаса были установлены предупреждающие таблички. Пастбище принадлежало местным фермерам, на нем находились «десятки» животных. По данным газеты Kronen Zeitung, в стаде насчитывалось около 50 голов.

Журналисты выяснили, что супруги были не туристами, а местными жителями Оберлиенца. По предварительной версии, они во время прогулки либо не заметили опасность, либо недооценили агрессию животных. Полиция пока не называет точные причины нападения, расследование продолжается.

