Спрос на кредиты упал на 13%: почему при высоких ставках брали больше

Эксперт Андриевская: запросы по кредитам превысили зимние показатели на 17%

Количество онлайн-запросов на кредиты в марте и апреле превысило зимние показатели на 17%, однако по сравнению с прошлым годом спрос все еще ниже на 13%, сообщила РИАМО директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

На фоне медленного удешевления кредитного рынка интерес россиян к займам весной начал восстанавливаться.

Тем не менее итоги апреля уступают прошлогоднему результату — минус 13%.

Эксперт отмечает: год назад люди интересовались кредитами активнее, несмотря на более высокие ставки. За последние 12 месяцев кредитование «затормозило», и для разгона рынка требуются более низкие ставки.

