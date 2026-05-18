Спрос на кредиты упал на 13%: почему при высоких ставках брали больше
Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори
Количество онлайн-запросов на кредиты в марте и апреле превысило зимние показатели на 17%, однако по сравнению с прошлым годом спрос все еще ниже на 13%, сообщила РИАМО директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.
Эксперт отмечает: год назад люди интересовались кредитами активнее, несмотря на более высокие ставки. За последние 12 месяцев кредитование «затормозило», и для разгона рынка требуются более низкие ставки.
