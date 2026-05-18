Сразу 2 крупных астероида пройдут близко к Земле вечером и ночью

Сразу два астероида размером с челябинский метеорит пролетят рядом с Землей вечером 18 мая и в ночь на 19 мая. Опасности для планеты они не представляют, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Речь идет об астероидах 2026 JH2 и 2026 KB. Их размеры составляют около 20 метров, как и у «челябинского метеорита», который упал на Землю в 2013 году.

Астероид 2026 KB несколько меньше второго собрата. Он приблизится к Земле на расстояние 230 тысяч км в 18:15 по московскому времени.

2026 JH2 пройдет мимо Земли ровно в 01:00 на расстоянии около 91 тысячи км. Это самое близкое сближение с планетой объекта такого размера в текущем году.

Ученые добавляют, что астероид 2026 JH2 смогут увидеть даже простые очевидцы при условии использования полупрофессиональных инструментов. Но поймать тело в объектив будет трудной задачей из-за его быстрой скорости движения.

