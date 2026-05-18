В Подольске состоялся 10-й юбилейный благотворительный забег «Бежим к Победе»

Масштабное мероприятие, организованное общественной организацией «Мечты сбываются» под руководством Ольги Колобулиной, прошло в парке имени Виктора Талалихина в Подольске 17 мая. Грандиозный праздник спорта и доброты объединил тысячи неравнодушных жителей, готовых помочь двум маленьким подольчанам, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Благодаря активной онлайн-регистрации сбор средств для Александра Селезнева — мальчика с поражением центральной нервной системы — был закрыт еще до начала мероприятия.

Сегодня собирали средства на жизненно важную операцию для Павла Лукьянчикова — ребенка с диагнозом ДЦП. Операция даст ему шанс начать ходить. В прошлом году для маленького Паши удалось собрать средства на приобретение инвалидной коляски.

Забег собрал рекордное число участников. Все 1200 слотов онлайн-регистрации разобрали за две недели — организаторы дополнительно открыли еще 500 номеров прямо на площадке, чтобы принять всех желающих. Участники преодолели «Километр доброты» по улице Рабочей.

Перед стартом общую разминку провели Евгений Шишков, Елизавета Колотовкина и Анастасия Локтионова. В благотворительном забеге также приняла участие известная 93-летняя подольчанка Клара Богатова.

На финише каждого бегуна ждали медали и рюкзаки с подарками. В конце мероприятия состоялся розыгрыш ценных призов по номерам участников, включая велосипед и телефон.

Помимо самого забега на площадке организовали развлекательную программу.

«С самого утра подольские волонтеры помогают в организации забега: от расстановки шатров до создания позитивного настроения для бегунов. Для нас большая честь быть частью доброго дела, мы гордимся каждым участником, включая нашего молодогвардейца, который сегодня впервые участвует в забеге», — рассказала лидер подольской организации «Молодая Гвардия Единой России» Елизавета Акимова.

На площадке работали многочисленные мастер-классы. Желающим делали аквагрим и проводили бесплатную диагностику зрения. Каждый своими руками мог изготовить пряники, свечи и декоративные букеты. Юные подольчане могли попробовать себя в роли стоматологов. Для сбора дополнительных средств провели благотворительный аукцион, где разыграли уникальную картину от звезд российской эстрады.На главной сцене выступили местные таланты, в числе которых ансамбль современного танца «Шанс», «Эксклюзив» Дворца культуры «Октябрь», а также коллектив «Балалаечники».

МУП «Водоканал» Подольска активно поддержал юбилейный благотворительный забег. Предприятие подготовило 1350 фирменных рюкзаков с дождевиками и 500 бутылок воды для участников. Подольский Водоканал не только помог в организации, но и подчеркнул свою социальную миссию по обеспечению 170 тысяч жителей чистой водой, поддержанию инфраструктуры и экологической безопасности, а также пригласил новых сотрудников в свою команду.10-й благотворительный забег стал праздником человечности, милосердия и силы единства подольчан.

