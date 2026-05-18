Ученые раскрыли, как растения чувствуют стресс и боль

Японские молекулярные биологи сделали важное открытие, выяснив, как растения распознают сигналы стресса. Речь идет о молекулах перекиси водорода, которые появляются при атаке вредителей или жаре. Понимание этого механизма позволит выводить более устойчивые культуры, пишет ТАСС .

Долгое время ученые не могли понять, как рецептор под названием CARD1 распознает сразу разные тревожные молекулы. Исследователи из Университета Нагои вырастили кристаллы этого белка и изучили их с помощью мощных микроскопов. Так они получили точную трехмерную модель ключевой части рецептора.

Результат удивил самих биологов. Оказалось, что CARD1 использует для обнаружения угроз ионы меди. Когда ученые повредили именно медную часть белка, растения перестали реагировать на перекись водорода. При этом мутации в других участках, которые раньше считались главными, почти не повлияли на распознавание сигналов.

Это открытие, по словам доцента Анупхона Лаохависита, меняет представления о том, как флора «чувствует» опасность. Теперь селекционеры смогут управлять стрессовой реакцией растений. В итоге ученые надеются сделать культурные растения более стойкими к засухе, болезням и насекомым-вредителям, сохранив при этом высокую продуктивность.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.