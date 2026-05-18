В Сергиевом Посаде сотрудницы магазина льняных изделий выставили на улицу женщину с трехнедельным младенцем. Причиной стала детская автолюлька на колесиках, которая, по мнению продавца, мешала проходу между стендами. Посетительница рассказала о произошедшем в социальных сетях.

Женщина зашла в магазин вместе с сестрой и спящим малышом в компактной коляске Doona — небольшой автолюльке на колесах, которая свободно проходит между стендами и не блокирует проход. Однако продавец с порога грубо потребовала оставить коляску у входа. На просьбу показать письменные правила или закон, запрещающий заходить с детской люлькой, последовал ответ: «Это указание хозяйки».

Владелица магазина поинтересовалась, должна ли она ради клиентки убирать все стенды. Женщина с ребенком покинула магазин.

«Я в шоке от того, насколько некоторые бизнесы ненавидят клиентов с детьми и даже не пытаются это скрывать. Молодая мама после родов вообще с трудом выходит из дома. И последнее, что ей хочется получить, — унижение за то, что ее ребенок просто спит в люльке», — высказалась пострадавшая.

Она призвала молодых мам не молчать и не терпеть подобное отношение, напомнив, что они имеют право выходить из дома с ребенком и рассчитывать на нормальное человеческое отношение.

