Эксперт заявила о засилье «вакансий-пустышек» на рынке труда РФ

Рынок труда переполнен формально открытыми, но неактивными позициями, и лишь 10–30% объявлений действительно требуют срочного закрытия, сообщает Газета.ru .

Эксперт рынка труда лидеров бизнеса, руководитель проектов Stepwell Наталья Гладышева пояснила, что число вакансий не отражает реальное состояние рынка. Ключевой показатель — конверсия откликов в офферы, и сейчас она находится на историческом минимуме.

По ее оценке, только 10–30% размещенных объявлений релевантны и предполагают реальный наем. Остальные формируют кадровый резерв, дублируются или уже фактически закрыты. В среднем из семи откликов активными оказываются лишь один-два.

«В сухом остатке из 7 откликов на вакансии, только 1–2 активны и требует оперативного закрытия, остальные — кадровый резерв/вакансия закрыта», — рассказала Гладышева.

Эксперт привела пример топ-менеджера с 25-летним опытом в ИТ, который откликнулся более чем на 80 позиций. В ответ звучали формулировки «вакансия закрыта внутренним кандидатом», «поиски приостановлены», «формируем пул кандидатов». Трудоустроиться удалось только спустя два месяца.

Гладышева рекомендовала кандидатам не ограничиваться массовой рассылкой резюме, а напрямую связываться с кадровыми службами, чтобы уточнять реальный статус позиций и сосредоточиться на действительно открытых вакансиях.

