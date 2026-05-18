27% зумеров тратят почти всю зарплату

Почти треть представителей поколения Z в России расходуют практически весь заработок, а большинство миллениалов имеют опыт кредитов. Это показал опрос платежного сервиса «Апельсин», сообщает Газета.ru .

Согласно исследованию, 46% зумеров тратят менее половины зарплаты, а 27% — почти весь доход. У миллениалов 40% расходуют более половины заработка, и лишь 5% полностью его тратят. Импульсивные покупки редки: так ответили 82% зумеров и 70% миллениалов.

64% зумеров ежемесячно тратят от 5 тыс. до 25 тыс. рублей, 27% — от 50 тыс. до 75 тыс., 9% — до 5 тыс. рублей. Среди миллениалов половина укладывается в 25–50 тыс. рублей, 35% — в 5–25 тыс., 15% — в 50–75 тыс.

Главная статья расходов — продукты: их назвали 70% миллениалов и 46% зумеров. Молодежь чаще тратит на одежду и обувь (27%), старшее поколение — на жилье и коммунальные услуги (20%).

36% зумеров и 25% миллениалов экономят почти на всем. При этом 64% зумеров и 55% миллениалов стараются откладывать деньги, однако менее 10% дохода сберегают 46% и 35% соответственно. Кредитный опыт есть у 70% миллениалов и у 27% зумеров. В опросе участвовали более 1 тыс. россиян.

