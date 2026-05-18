Психотерапевт заявила о вреде «тактильного голода»

Врач-психотерапевт Ирина Крашкина рассказала, что нехватка прикосновений повышает тревожность, снижает концентрацию и может привести к депрессии, сообщает Life.ru .

По словам врача-психотерапевта АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирины Крашкиной, тактильные контакты — биологическая необходимость. Они активируют рецепторы кожи, снижают активность «центра страха» в мозге и усиливают выработку окситоцина. Исследования показывают, что ежедневные 20-секундные объятия уменьшают симптомы депрессии на 15–20%.

«Тактильные контакты активируют рецепторы кожи (C-тактильные афференты), сигнализируя мозгу о безопасности. Это снижает активность миндалины — „центра страха“ в лимбической системе, и усиливает окситоцин, „гормон доверия“. В итоге человек чувствует спокойствие, снижается тревога. Исследования показывают: 20-секундные объятия ежедневно уменьшают симптомы депрессии на 15–20%», — отметила эксперт.

Дефицит прикосновений повышает уровень кортизола на 20–30% и снижает серотонин. Это приводит к усталости, раздражительности, бессоннице и частым ОРВИ. При длительном отсутствии контактов возможен «тактильный голод» с риском депрессии. У 40% пациентов фиксируют соматические боли без органических причин.

«Нехватка окситоцина ухудшает дофаминовую мотивацию в префронтальной коре, снижая концентрацию на 25% (тесты Струпа). Работоспособность падает из-за кортизолового истощения: усталость, прокрастинация. В экспериментах офисных работников с „нулевыми“ контактами продуктивность снижалась на 15% за месяц», — добавила специалист.

Крашкина отметила, что снизить стресс помогают самомассаж, утяжеленные одеяла, дыхательные практики и общение с питомцами. При выраженной депрессии необходима профессиональная терапия.

