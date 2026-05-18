Конец маршрута смерти: зараженный хантавирусом лайнер Hondius прибыл в Роттердам

Круизный лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, прибыл в порт Роттердама. Судно пришвартовалось у причала № 7 около 10:30 по местному времени, сообщает портал NU.nl .

На берег в сопровождении медиков сошли члены экипажа и остававшиеся на борту сотрудники Королевского института общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM). При этом на судне еще остаются 27 человек — 25 членов экипажа и два медицинских сотрудника, у которых симптомов хантавируса не обнаружили.

Остальные члены экипажа проходят медицинское тестирование, после чего отправятся на карантин. Четверо голландцев из команды будут отбывать карантин дома, сообщает агентство Reuters. На самом корабле в это время проводят глубокую дезинфекцию.

Судно MV Hondius следовало из Аргентины в Европу, на его борту находились 147 человек. Вспышка хантавируса произошла в период с 6 по 28 апреля, в результате погибли три человека. 10 мая лайнер уже пришвартовывался к Тенерифе, а теперь достиг конечной точки маршрута — Роттердама.

