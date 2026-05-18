Звонил Собянин: пародист Песков чуть не стал жертвой мошенников

Мошенники едва не развели пародиста Александра Пескова, прославившегося в качестве двойника Аллы Пугачевой. Злоумышленник действовал под видом мэра Москвы Сергея Собянина и его команды, сообщает Super.ru .

В свежем выпуске шоу «Звезды сошлись» Песков рассказал, что «чиновники» звонили ему по видеосвязи. Сначала с ним разговаривал якобы секретарь мэра, а в какой-то момент на экране появился сам «Собянин».

Пародист не сразу понял, что это злоумышленники. Песков отметил, что кабинет мэра на экране показался ему странным, а вот голос Собянина был похож.

Лжеградоначальник заявил артисту, что тот якобы причастен к краже баснословной суммы из мэрии Москвы. «Украденные» деньги якобы проводилась через счет пародиста.

При этом счета у Пескова нет. Поняв, что его обманывают, юморист предложил позвать соседку в качестве свидетеля разговора. После этого мошенники начали ему угрожать привлечением правоохранителей. После этого пародист положил трубку и заявил, что едет в ФСБ.

Подписывайтесь на РИАМО в МАКС.