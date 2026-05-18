IT-эксперт порекомендовал приобретать смартфоны с аккумулятором от 4500 мА·ч

IT-эксперт ЭИСИ Богдан Константинов посоветовал выбирать смартфоны с аккумулятором не менее 4500 мА·ч и поддержкой быстрой зарядки 65–120 Вт, сообщает NEWS.ru .

Для комфортной работы в течение дня смартфон должен иметь аккумулятор емкостью от 4500 мА·ч, отметил специалист. По его словам, модели с батареей 5000–6000 мА·ч способны работать полтора-два дня при умеренной нагрузке.

«Для комфортного полного дня хватит аккумулятора от 4500 мА·ч. Телефоны с 5000–6000 мА·ч легко тянут полтора-два дня при умеренной нагрузке. Здесь „больше“ — почти всегда лучше. При этом скорость зарядки стала важным параметром: 65–120 Вт — это уже норма среднего сегмента у многих производителей, когда полный заряд идет за 30–40 минут», — поделился Константинов.

Ранее технический директор RuStore Артем Анин сообщил, что сервисы на базе искусственного интеллекта стали самыми популярными мобильными приложениями в мире. В 2025 году количество их скачиваний удвоилось и достигло 3,8 млрд.

В Минпромторге России также заявили, что смартфоны Apple, Samsung и других брендов продолжат ввозить по параллельному импорту. В перечень разрешенных товаров входят устройства Alcatel-Lucent, Asus, Cisco, Google Pixel и Nokia.

