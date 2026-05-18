Терапевт назвала фастфуд «пищевым мусором»

Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что фастфуд, снеки и колбасы являются «пищевым мусором» и наносят вред организму, сообщает NEWS.ru .

По словам врача, популярные мясные изделия и быстрая еда содержат скрытые жиры, большое количество соли и консерванты. Такие продукты перегружают организм лишними калориями и веществами, продлевающими срок хранения.

«Колбасы, сосиски, сардельки, бекон, ветчина, а также различные мясные консервы — это одни из самых популярных современных продуктов. Почему они являются пищевым мусором? В них содержится скрытый жир, огромное количество соли и консерванты. Они перегружают организм калориями и вредными веществами, необходимыми для увеличения срока годности. Фастфуд и снеки: картошка фри, гамбургеры, наггетсы, чипсы, сухарики, соленые орешки и попкорн — тоже пищевой мусор», — пояснила Тен.

Терапевт добавила, что быстрая еда является рекордсменом по содержанию трансжиров, разрушающих клетки организма. Часто при приготовлении таких блюд одно и то же масло используют многократно.

Ранее невролог Светлана Александрова заявила, что злоупотребление чипсами может привести к деменции. Она уточнила, что при жарке и запекании крахмалистых продуктов образуется акриламид.

