25 руководителей УК Подмосковья проверили компетенции на квалификационном экзамене

В Московской области продолжается системная работа по повышению качества управления многоквартирными домами. 25 специалистов из Ленинского, Мытищ, Солнечногорска и Люберец проверили свои компетенции в рамках очередного квалификационного экзамена, которые проходят на базе учебно-курсового комбината ЖКХ.

Согласно части 1 статьи 193 Жилищного кодекса РФ, управление многоквартирными домами разрешено только лицам, имеющим действующий аттестат. Без него руководитель УК не может продлить лицензию, а значит — организация теряет право работать с жилым фондом. Именно поэтому экзамены проводятся регулярно, и каждый претендент подходит к ним со всей серьезностью.

Претенденты прошли компьютерное тестирование. В тесте — 100 вопросов по основам жилищного законодательства: финансовое управление МКД, взаимодействие с собственниками, содержание общедомового имущества, предоставление коммунальных услуг и регламенты аварийно-восстановительных работ. На ответы дается 2 часа.

Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо набрать 86 и более правильных ответов из 100.

С учетом этого испытания с начала 2026 года в Московской области проведено уже 9 экзаменов. А по итогам 2025 года состоялось 33 экзамена, на которых 504 специалиста получили аттестаты.

В состав экзаменационной комиссии традиционно входят представители Министерства ЖКХ Подмосковья, что обеспечивает объективность и единые стандарты оценки для всех управляющих организаций региона.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.

Проверить состояние спецсчета дома, узнать дату проведения капитального ремонта в вашем доме и напрямую задать вопрос специалисту Фонда капитального ремонта Московской области жители региона могут с помощью приложения «Госуслуги.Дом».

