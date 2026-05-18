Мишустин посетил выставку «ЦИПР-2026» в Нижнем Новгороде

Премьер-министр России Михаил Мишустин осмотрел выставку «ЦИПР-2026» в Нижнем Новгороде и ознакомился с ключевыми региональными проектами, сообщает pravda-nn.ru .

Экскурсию по площадке для главы правительства провел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Сначала премьер посетил стенд Нижнего Новгорода, где представили раздел к 130-летию нижегородского трамвая и материалы о развитии городского транспорта.

В регионе продолжается модернизация трамвайной сети. Уже обновлено более двух третей инфраструктуры, заменено свыше 156 единиц подвижного состава и реконструировано 110 км путей. Поставки вагонов большого класса продолжаются, завершить проект планируется до конца 2026 года.

Также Михаилу Мишустину представили ИТ-кампус мирового уровня «Неймарк», который работает в городе уже год. Проект предусматривает строительство гостиниц на 5,6 тысячи мест и учебных корпусов для 8 тысяч студентов. Первый этап строительства завершен.

«Мне кажется, что Нижний Новгород и Нижегородская область стали очень комфортным, привлекательным местом, это, кстати, заслуга ваша и всех, кто занимался развитием Нижегородской губернии. Мне кажется, что женщины как раз это чувствуют», — отметил Михаил Мишустин.

18 мая премьер также выступил на пленарной сессии конференции «ЦИПР-2026», которая проходит в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая.

