В Шатуре провели урок мужества с ветераном Афганской войны

Урок мужества для кадетов школы № 4 прошел 16 мая 2026 года в Шатуре. Встречу с ветераном Афганской войны Александром Савельевым организовали сотрудники вневедомственной охраны в рамках юбилея ведомства, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

Сотрудники Шатурского отдела вневедомственной охраны совместно с майором милиции в отставке Александром Савельевым провели занятие для подшефного 5 «А» класса. Ветеран поделился воспоминаниями о службе и рассказал о командировке в Республику Афганистан, где выполнял боевые задачи.

Он рассказал о трудностях службы в боевой обстановке, значении взаимовыручки, дисциплины и верности долгу. Школьники проявили особый интерес к историям о буднях сотрудников и примерах мужества, проявленных в непростых условиях. Также ветеран объяснил, почему выбрал профессию защитника правопорядка и какие качества считает важными для каждого человека.

В завершение встречи кадеты поблагодарили гостя и вручили ему памятный значок с лентой «Спасибо за Победу».

Александр Савельев родился 28 августа 1954 года в поселке Шатурторф Московской области. В органы внутренних дел он поступил 1 октября 1974 года, а во вневедомственной охране служил с 1985 года, где прошел путь от дежурного пункта централизованного наблюдения до заместителя начальника отдела.

В феврале 1982 года его направили в Кабул в составе специального подразделения «Кобальт» — первого милицейского спецназа, выполнявшего оперативно-розыскные и боевые задачи. Службу в Афганистане он завершил в апреле 1983 года. Ветеран награжден медалью «За боевые заслуги» и знаком «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.