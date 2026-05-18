Росгвардия провела фестиваль «Кадетская весна» в Шатуре

Фестиваль «Кадетская весна», приуроченный к юбилею со дня образования Росгвардии, прошел 15 мая в школе №4 Шатуры. Кадеты подготовили творческую программу, а сотрудники ведомства провели строевой инструктаж, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Мероприятие состоялось в школе №4 имени Героя Советского Союза Федора Тимофеевича Жарова. Традиционный фестиваль объединил кадетов и сотрудников вневедомственной охраны.

Участники представили творческую программу: исполнили патриотические песни, прочитали стихи о мужестве и героизме защитников Отечества. Также кадеты продемонстрировали навыки сборки и разборки автомата Калашникова.

Сотрудники вневедомственной охраны провели для школьников инструктаж по строевой подготовке и показали элементы торжественного марша.

Фестиваль завершился совместным исполнением гимна Российской Федерации и минутой молчания в память о героях, погибших при защите Родины. Росгвардейцы и кадеты выстроились в едином строю, подчеркнув уважение к подвигу предков и верность традициям служения Отечеству.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.