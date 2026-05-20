сегодня в 09:16

2 промышленных объекта загорелись в Нижегородской области после атаки дронов

В Кстовском районе Нижегородской области падение сбитых беспилотников вызвало повреждение двух промышленных объектов с последующим возгоранием, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, ведется работа в штабах на объектах. Возгорания локализуют, ликвидируют последствия инцидентов.

Губернатор уточнил, что этой ночью и утром в области было сбито 30 дронов. Предварительно, пострадавших в ЧП нет.

«Беспилотная опасность сохраняется, силы ПВО продолжают работу», — сказал Никитин.

Ранее из-за повышенной угрозы атаки БПЛА в среду школьников Кстовского района перевели на дистанционное обучение.

