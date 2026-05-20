Школьников в Кстове перевели на домашнее обучение из-за атак дронов
Из-за повышенной угрозы атаки беспилотников в среду школьников Кстовского района Нижегородской области перевели на дистанционное обучение, сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Он попросил родителей по возможности не отправлять малышей в детские сады. Однако если оставить ребенка не с кем, то в ДОУ сделают дежурные группы.
«Просьба соблюдать осторожность. Работает ПВО», — подчеркнул Шалабаев.
Ранее девять округов Херсонской области были полностью обесточены из-за атак БПЛА.
