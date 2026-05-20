Стив Уиткофф может посетить Россию в ближайшее время

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может посетить Россию в ближайшее время, сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев.

Об этом он рассказал со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по вопросам инвестиций и экономического взаимодействия с другими государствами, главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

Других подробностей не приводится.

Ранее посланники президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер отложили поездку на Украину из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах с Россией.

