Багреева: число товарных единиц на Портале поставщиков столицы достигло 3,5 млн

Общее число стандартных товарных единиц (СТЕ) в каталоге Портала поставщиков достигло 3,5 млн. Наибольшее количество позиций в группе «Товары» представлено в сегменте портативной компьютерной техники, сообщила заммэра Москвы и руководитель Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, каталог СТЕ является ключевым инструментом платформы, аккумулирующим предложения товаров, работ и услуг.

«Ежедневно в него загружают около 2 тыс. товарных единиц, а с конца 2024 года он пополнился примерно на 500 тыс. позиций. Сейчас каталог содержит более 3,5 млн уникальных наименований. Все СТЕ оформлены в едином формате и структурированы по категориям и тематическим разделам. Это помогает систематизировать информацию, облегчить анализ и быстро находить продукцию по заданным критериям почти в 15 тыс. рубрик. Среди категорий товаров больше всего СТЕ содержит портативная компьютерная техника, среди услуг — повышение профессиональной квалификации, а среди работ — изготовление полиграфической продукции», — отметила Мария Багреева.

В каталог внедрены сервисы на базе ИИ: нейросеть автоматически распознает категорию товара по изображению при заполнении карточки. На сегодняшний день ведется работа над новыми алгоритмами и обучающими программами для пользователей.

Расширение ассортимента на Портале поставщиков напрямую связано с увеличением числа пользователей (всего здесь работает 400 тыс. предпринимателей) и приходом новых российских производителей, заменивших ушедшие иностранные компании.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что навигацию упрощает специальный раздел «Произведено в Москве», включающий 23,6 тыс. наименований от столичных производителей.

На рубеже 2025–2026 гг. Портал поставщиков участвовал в эксперименте по введению Единого каталога конкретных товаров (ЕККТ), что позволило синхронизировать более 400 позиций по единому коду и упростить малые закупки.

Созданный в 2013 году для автоматизации малых закупок Портал поставщиков сегодня заключает более 1,5 тыс. контрактов ежедневно. Функциональным заказчиком портала выступает Департамент по конкурентной политике, техническое развитие курирует ДИТ Москвы.

