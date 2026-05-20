Участник «Героев Подмосковья» Шаров назвал самые полезные занятия программы

«Из практических навыков особенно пригодились занятия по психологии, которые были практически в каждом модуле. Эти знания сейчас применяются в работе, в общении с населением и в разных рабочих ситуациях. Новое место работы стало новым толчком к развитию и новым открытиям. Как говорится, плох тот солдат, кто не хочет быть генералом. Уже на этапе окончания программы удалось достичь некоторых целей, которые ставились изначально», — рассказал Шаров.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

