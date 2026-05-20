Ефимов: современный городской квартал возведут в Коммунарке по программе КРТ

В районе Коммунарка Новомосковского административного округа столицы запланирована реорганизация трех земельных участков. Там возведут жилые объекты и создадут современную инфраструктуру. Проект решения о комплексном развитии территории (КРТ) уже размещен на портале mos.ru, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Крупный район Коммунарка в НАО продолжает активно развиваться, в том числе благодаря программе комплексного развития территорий. Так, в рамках нового проекта КРТ планируется преобразить три депрессивных участка общей площадью 2,25 га. Они расположены в поселке Газопровод вдоль Проектируемого проезда № 812, вблизи пересечения с Калужским и Коммунарским шоссе. Здесь построят свыше 36 тыс. кв. м различной недвижимости», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Он уточнил, что благодаря реализации проекта появится свыше 500 новых рабочих мест.

Строительство планируют завершить в течение шести лет.

В Департаменте градостроительной политики Москвы уточнили, что на самом крупном участке появится современный бизнес-центр площадью более 16 тыс. кв. м, с парковкой на 160 машино-мест. Второй участок, расположенный в пешей доступности от физкультурно-оздоровительного комплекса и школы № 2070, отдадут под возведение около 20 тыс. кв. м жилья. В домах предусмотрят подземные паркинги. Самый маленький участок площадью 0,24 га, который находится рядом со школой «Крутая перемена», детским садом «Золотой петушок» и жилыми домами, предназначен для благоустройства.

Как уточнили в Градостроительном комплексе столицы, в рамках программы КРТ на местах бывших промзон, неэффективно используемых и пустующих участках создают привлекательные городские пространства, которые гармонично встраиваются в общую городскую структуру. На сегодняшний день в Москве на различных этапах проработки и осуществления находятся 420 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью более 4,5 тыс. га. Программа реализуется по поручению мэра города Сергея Собянина.