Не сажайте собаку в «тюрьму»: как выбрать дом-переноску

Многие владельцы собак ошибочно считают переноску «тюрьмой» для питомца. На самом деле это способ безопасно перевезти животное из точки А в точку Б. В разговоре с РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что правильная переноска создает уютное укрытие и чувство защищенности. Но это работает только при условии, что вы выбрали ее под конкретную цель.

Выбор переноски

По словам Голубева, переноска нужна не только путешественникам, но и для поездок к ветеринару или на дачу. При этом универсального варианта не существует. Например, для авиаперелетов подойдет только жесткая переноска с вентиляцией не больше 115 см по сумме измерений. А в машине можно использовать и мягкую модель, и даже гамак для заднего сиденья — главное, чтобы собака не мешала обзору.

Главное правило комфорта

Внутри переноски питомец должен свободно вставать, разворачиваться и лежать, но при этом не болтаться. Важны хорошая вентиляция, твердое дно и впитывающая пеленка.

Эксперт не рекомендует покупать черные переноски — летом они перегреваются на солнце, и животное может получить тепловой удар. Для машины также важно, чтобы модель надежно фиксировалась и выдерживала толчки.

Однако даже самая удобная переноска вызовет стресс, если сразу посадить в нее питомца. Кинолог советует знакомить собаку заранее дома: дать обнюхать, положить внутрь лакомства и игрушки, хвалить за интерес.

Когда питомец начнет спокойно отдыхать внутри, можно поносить переноску с ним по квартире. Лучше начать подготовку за несколько недель до поездки — тогда переноска станет для собаки безопасным гнездышком, а не наказанием.

