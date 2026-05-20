Реконструкция вопреки: почему нет диалога с москвичами об облике города

В Москве все чаще пытаются надстроить и радикально изменить уже сложившиеся здания, потому что это дешевле, чем аккуратная реставрация, а еще позволяет вводить новые площади и таким образом зарабатывать на их продаже и аренде, сообщил РИАМО историк архитектуры, основатель компании «Глазами инженера» Айрат Багаутдинов.

«И тут просто-напросто мы говорим о том, что экономический фактор доминирует над фактором наследия. Ну, это неудивительно. Всегда реальная экономика будет доминировать над такими сложными, мало кому понятными вещами, как категория наследия», — заявил историк архитектуры.

По его мнению, здесь важно, чтобы, во-первых, работал закон. Во-вторых, чтобы существовало пространство для диалога, и мнение экспертного сообщества, мнение горожан было принято во внимание, было услышано или даже было спрошено изначально.

«Чтобы мы как бы договаривались по поводу одних зданий, что вот здесь надо радикально реконструировать или даже сносить, а вот здесь мы согласны, что надо максимально двигаться в сторону сохранения. Вот хотелось бы, чтобы этот диалог действительно происходил в каком-то институционализированном виде. Пока, к сожалению, он не происходит, максимально все отдается на откуп инвестору и девелоперу. Ну, а людей они спрашивают только потом, если уж слишком большая волна возмущения идет, какие-то решения начинают искать», — добавил Багаутдинов.

При этом, по мнению эксперта, нельзя сказать, что современная московская архитектура превращается в соревнование за «визуальный шум».

«У нас архитектура современная достаточно сдержанная, если сравнить ее с некоторыми другими городами или с некоторыми предшествующими историческими периодами. Например, сама тема появления Нового Арбата в 60-е годы, конечно, была более радикальным преобразованием центра города, чем те преобразования, которые сегодня предлагаются», — пояснил Багаутдинов.

«Тандем чиновников и девелоперов»

Что касается того, кто сегодня на самом деле определяет облик города, это все-таки тандем чиновников и девелоперов, добавил эксперт. К сожалению, все меньше и меньше слышно голос профессионального сообщества — архитекторов, историков, искусствоведов, специалистов по наследию, все меньше слышится голос простых людей — активистов и горожан.

«Хотя, с другой стороны, есть и позитивные примеры. Например, был услышан голос горожан и экспертов в ситуации по цирку на проспекте Вернадского, по Дому Совета экономической взаимопомощи. Поэтому какое-то движение в сторону поиска компромисса все-таки, слава Богу, существует. Хотелось бы, чтобы его было больше», — заключил историк архитектуры.

