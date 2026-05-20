Кипа документов и риск: что проверить перед покупкой жилья с торгов?

Адвокат Багатурия: к покупке жилья с торгов нужно подходить как к инвестоперации

Адвокат Вадим Багатурия в беседе с РИАМО сообщил, что перед покупкой жилья с торгов нужно сделать массу проверок, чтобы сделку не оспорили. К тому же предыдущий жилец может не выселиться добровольно.

«Я бы советовал относиться к таким покупкам как к инвестиционной операции, а не как к обычной покупке жилья», — предупреждает Багатурия.

Адвокат отметил, что такие сделки — очень большой риск. Скидка, которая привлекает некоторых людей, в таком случае — плата за неопределенность. Недвижимость банкрота реализуется через электронные торги, а сведения раскрываются через Федресурс или ЕФРСБ.

Перед участием в торгах очень важно изучить целый ряд аспектов, касающихся объекта: кто зарегистрирован в помещении, есть ли фактические жильцы, несовершеннолетние, арендаторы, судебные споры, обременения, залоги, запреты регистрационных действий, долги по коммунальным платежам, самовольные перепланировки.

Базовая проверка начинается с ЕГРН: через сервисы Росреестра и госуслуг можно получить сведения о недвижимости и зарегистрированных правах.

Отдельный риск — оспаривание торгов. Если торги проведены с нарушениями, заинтересованные лица могут пытаться признать их недействительными.

«Для покупателя это означает потерю времени, судебные расходы и зависание денег. Поэтому важно смотреть не только объект, но и всю процедуру: публикации, порядок продажи, протоколы, полномочия управляющего, сроки, задаток, условия договора. Есть и бытовой, но очень болезненный риск: прежний собственник или его семья могут не выехать добровольно», — отметил Багатурия.

Он добавил, что формально право собственности перейдет к покупателю, но фактически может начаться отдельная история с выселением, судами и приставами.

