9 округов Херсонской области остались без света из-за атаки беспилотников
Из-за атаки украинских беспилотников девять округов Херсонской области полностью обесточены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Речь идет о Геническом, Новотроицком, Чаплинском, Каланчакском, Ивановском, Нижнесерогозском, Горностаевском, Каховском и Новокаховском округах.
По словам Сальдо, энергетики и аварийные службы работают на месте ЧП. Специалисты делают все возможное, чтобы побыстрее вернуть свет в дома.
Опасность по БПЛА сохраняется в Херсонской области и утром в среду.
