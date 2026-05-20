Московский зоопарк спасает 80 бегемотов, принадлежавших наркобарону Эскобару

Зоологи со всего мира пытаться спасти 80 бегемотов из Колумбии — потомков животных, которые когда-то принадлежали всемирно известному наркобарону Пабло Эскобару. Они находятся под угрозой массового уничтожения, сообщает Московский зоопарк.

Работа ведется под эгидой Глобального объединения зоологических учреждений (ГОЗУ), созданного по инициативе гендиректора Московского зоопарка и президента ГОЗУ Светланы Акуловой.

Объединение уже направило официальное обращение колумбийским властям с призывом заменить эвтаназию для животных на их переселение. Ключевую роль в кампании играет центр спасения дикой природы «Вантара» в Джамнагаре (Индия). Это учреждение является одним из крупнейших в мире подобного профиля. В «Вантаре» специалисты готовы создать для бегемотов специально спроектированную природную среду.

«Операция такого масштаба требует концентрации лучших мировых ресурсов. Мы гордимся тем, что наши коллеги из Вантары и члены ГОЗУ из Европы, Латинской Америки, Африки и Азии подтвердили свою готовность внести свой вклад», — сказал Акулова.

Она добавила, что на сегодняшний день объединение работает над справедливым распределением бегемотов, чтобы решить генетические проблемы, связанные с ограниченным генофондом данной популяции

