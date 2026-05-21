В Роспотребнадзоре предупредили о летнем пике распространения хантавируса Андес

Хантавирус Андес наиболее активно распространяется в летние месяцы, сообщает ТАСС со ссылкой на обзор референс-центра Роспотребнадзора на базе Ставропольского противочумного института.

Согласно документу, весной доля инфицированных грызунов O. Longicaudatus может составлять 10–14%, летом резко возрастать до 60%, а осенью снижаться до 2%. Вирус чаще встречается у взрослых самцов, которые вносят основной вклад в поддержание его циркуляции.

Естественный ареал грызуна охватывает узкую полосу вдоль Анд от центрального Чили до Патагонии. Вид приурочен к зонам с высоким уровнем осадков, относительно прохладной зимой и сухим летом.

В России распространению O. Longicaudatus препятствуют низкие зимние температуры и отсутствие кормовой базы — грызун любит семена злаков и ягоды шиповника.

