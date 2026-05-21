Трехлетняя девочка пропала в Тульской области

В Тульской области исчезла маленькая девочка. В связи с этим возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По предварительной информации, трехлетняя девочка пропала в рабочем поселке Дубна 20 мая.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Ведутся поисковые мероприятия.

Как уточняет ТАСС, девочка ростом 98 см, нормального телосложения. Волосы у нее светло-русые волосы, карие глаза. Она одета в фиолетовую футболку, зеленые штаны и обута в розовые сандалии. С собой у пропавшей синий беговел.

