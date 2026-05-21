В Роспотребнадзоре рассказали, через сколько проявляется хантавирус Здравоохранение сегодня в 02:59

Симптомы хантавируса Андес, способного передаваться от человека к человеку, проявляются в течение двух–шести недель, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Инкубационный период в среднем составляет две–четыре недели, максимальный — до шести недель. Заболевание протекает в две фазы. Первые три–пять дней симптомы напоминают грипп: лихорадка, головная и сильные мышечные боли, тошнота, рвота. Затем развиваются одышка, кашель, чувство нехватки воздуха из-за отека легких, падает давление, начинается сердечная недостаточность. Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о летнем пике распространения хантавируса Андес.