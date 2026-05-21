Минздрав утвердил хирургические методы в лечении ожирения у детей
Министерство здравоохранения РФ включило хирургические методы в стандарт лечения детского ожирения, сообщает ТАСС.
Согласно документу ведомства, в ряде случаев пациентам будут проводить продольную резекцию желудка, гастрошунтирование и бандажирование желудка. Регламентирован также ежедневный осмотр врачом-хирургом.
Также в стандарт включены консультации диетолога и осмотр у оториноларинголога при диагностике заболевания.
