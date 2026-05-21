Инфекционист рассказал, почему Эбола не получит распространения в России

Распространение лихорадки Эбола на территории РФ маловероятно. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Пироговского университета Иван Коновалов, сообщает РИА Новости .

По его словам, причиной служат климатические и географические особенности, отсутствие природного резервуара инфекции — плотоядных летучих мышей — а также наличие в стране эффективных мер реагирования на возможные завозные случаи.

Инфекционист отметил, что потенциально завозные случаи не исключены, но существующая в России система эпиднадзора обеспечена всем необходимым для оперативного реагирования на них.

Ранее в Уганде из-за лихорадки Эбола запретили рукопожатия.

