«ЛизаАлерт» применит новое оборудование в поисках семьи Усольцевых

При возобновлении поисков пропавшей семьи Усольцевых волонтеры «ЛизаАлерт» будут использовать новое оборудование, позволяющее работать на больших расстояниях и в любых погодных условиях. Об этом заявил региональный представитель отряда в Красноярском крае Владислав Величко, сообщает ТАСС .

По его словам, теперь оборудование, которого ранее не было, позволяет вести поиски в горной местности. На автомобиле установлена мощная антенна, обеспечивающая связь с дроном на расстоянии от 8 километров и более.

Кроме того, отряд применит промышленный беспилотник, способный работать в любую погоду и обследовать местность более тщательно. Также для автономной работы на месте несколько дней будет использоваться полноприводный автомобиль, оборудованный всем необходимым, в том числе холодильником.

Ранее в «ЛизаАлерт» заявляли о намерениях использовать беспилотную авиацию при поисках Усольцевых, которые пропали в конце сентября 2025 года.

