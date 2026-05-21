ФНС начала массово замораживать активы бизнеса при проверках

Федеральная налоговая служба (ФНС) все чаще применяет к должникам не просто блокировку счетов, а фактическую заморозку имущества. Под ограничения теперь могут попасть не только деньги, недвижимость и автомобили, но и товарные знаки, патенты, программы, базы данных, а также права требования к контрагентам, сообщают « Известия ».

Речь идет об обеспечительных мерах, которые налоговая применяет после проверок, если опасается, что бизнес выведет активы. Компания не теряет имущество, но не может его продать, заложить или переоформить без согласия инспекции, объяснила член Союза юристов-блогеров Евгения Сабитова.

Особенно чувствительными новые меры могут стать для IT-компаний, маркетплейсов, онлайн-школ и владельцев брендов, отметил руководитель Центра правопорядка Александр Хаминский. У такого бизнеса основная ценность сосредоточена в интеллектуальной собственности, а не в зданиях или оборудовании.

Налоговый консультант Алла Милютина добавила, что если раньше обеспечительные меры были точечным инструментом, то теперь их применяют уже в 85% спорных случаев после проверок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.