Роспотребнадзор назвал опасные виды клещей, обитающих в России

сегодня в 05:48

Наибольшую эпидемиологическую угрозу для россиян представляют европейский лесной, таежный и луговой (собачий) клещи. Об этом заявил ведущий эксперт лаборатории CMD Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, сообщает РИА Новости .

По его словам, в южных регионах — в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области — встречаются также клещи рода Hyalomma. Они способны переносить вирус лихорадки Крым-Конго.

Ранее энцефалитного клеща нашли внутри уха пятилетней девочки в Тюмени. После укуса у ребенка появилась невыносимая боль, а само ухо сильно покраснело и опухло.

Также в Роспотребнадзоре предупредили о летнем пике распространения хантавируса Андес.

