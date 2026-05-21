Рособрнадзор перечислил продукты, которые разрешены на ЕГЭ
Участники единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут взять с собой в аудиторию определенные продукты. Рособрнадзор перечислил их, сообщает ТАСС.
В частности, разрешено приносить шоколад, банан, питьевой йогурт, а также бутилированную негазированную воду.
При этом в ведомстве предупреждают, что упаковка не должна шуршать и содержать письменные заметки по выполнению работы. Кроме того, вскрытие упаковки и прием пищи не должны отвлекать других участников экзамена.
Основной период ЕГЭ-2026 начнется 1 июня.
