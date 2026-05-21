сегодня в 06:55

Два лесных пожара произошли из-за атаки БПЛА в Ростовской области

Беспилотники ликвидировали в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Шолоховском районах области. Тем не менее, на земле есть последствия.

«В Шолоховском районе в Вешенском лесничестве в результате падения обломков БПЛА возникло два лесных пожара», — рассказал Слюсарь в мессенджере МАКС.

На данный момент возгорания уже ликвидированы.

Ранее в Белгородской области из-за атаки ВСУ оказались ранены три человека.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.