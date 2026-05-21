Гроза и 32-градусная жара ожидаются в Московском регионе в четверг
В Подмосковье и столице в четверг прогремит гроза, температура поднимется до плюс 30 — плюс 32 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.
При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь.
Восточный, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 15 — плюс 17, днем 22 мая — от плюс 28 до плюс 30. Местами прогремит гроза, пройдет град.
