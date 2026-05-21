Экономия убивает: диетолог о скрытых рисках дешевых магазинов

Диетолог и нутрициолог, автор проекта «Код стройности» Юлия Кашапова в разговоре с РИАМО предупредила о скрытых рисках покупки продуктов в магазинах с подозрительно низкими ценами. По ее словам, за привлекательными ценниками часто скрываются компромиссы, напрямую затрагивающие безопасность потребителей.

Кашапова отметила, что в условиях, когда многие стремятся оптимизировать расходы, такие магазины выглядят как удачное решение, но это иллюзия. Формирование низкой стоимости, как объяснила эксперт, редко происходит за счет «честной» оптимизации процессов. Чаще всего речь идет об удешевлении сырья, нарушении условий хранения или работе с поставщиками, которые не соблюдают базовые санитарные требования. В результате на полках оказываются продукты с сомнительным составом и нестабильным качеством.

Отдельной зоной риска Кашапова назвала фальсификат. В дешевых сегментах он встречается значительно чаще, чем принято думать. Под видом привычных продуктов могут продаваться товары с измененной рецептурой, замененными ингредиентами или вовсе с иным содержанием, чем указано на упаковке. Контроль таких партий, по словам диетолога, либо формальный, либо отсутствует вовсе.

Последствия покупки некачественной продукции проявляются не сразу, что создает иллюзию безопасности, предупредила нутрициолог. При регулярном употреблении возрастает нагрузка на пищеварительную систему, повышается риск аллергических реакций и токсических состояний. Особую осторожность Кашапова посоветовала проявлять при покупке лекарственных средств и биологически активных добавок в сомнительных точках — их состав может содержать опасные компоненты.

Нутрициолог призвала не отказываться от выгодных предложений, но подходить к ним осознанно. По ее словам, рациональный подход заключается в умении отличать разумную скидку от признаков снижения качества. Внимание к упаковке, срокам годности, условиям хранения и репутации продавца поможет сохранить баланс между бюджетом и безопасностью. Экономия на питании, резюмировала Кашапова, — это зона, где цена ошибки выше, чем кажется на первый взгляд.

