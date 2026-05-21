Три человека пострадали из-за атаки ВСУ в Белгородской области

В городе Шебекино дрон попал в движущийся автомобиль. Ранены оказались два парня, которым 18 и 20 лет.

Пострадавших доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. У одного из них диагностировали минно-взрывную травму и мелкие осколочные ранения живота, а у другого — слепые осколочные ранения ноги и грудной клетки. Им оказали медпомощь, от госпитализации они отказались.

Кроме того, в поселке Маслова Пристань из-за атаки FPV-дрона на ГАЗель мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Его отвезли в Шебекинскую больницу. Для дальнейшего лечения его перевезут в городскую больницу № 2 Белгорода.

