Суд в Москве начал рассматривать иск Виктории Бони к Авроре Кибе

Блогер Виктория Боня требует взыскать с модели, бывшей невесты Григория Лепса Авроры Кибы 3 млн рублей за публикацию с порочащими сведениями. Разбирательство проходит в столичном суде, сообщает газета «Известия» .

Поводом для иска стал пост в соцсети Instagram*. В публикации Киба заявила, что блогер «всю жизнь находилась в статусе чьей-то любовницы, а не журналиста и начала с того, что продавала свое тело женатым за €3 тыс., о чем знает вся страна».

Боня считает эти сведения ложными и наносящими ущерб ее деловой репутации как предпринимателя. По словам истца, из-за публикации она может потерять доверие партнеров и клиентов. Кроме того, блогер указала, что воспитывает несовершеннолетнюю дочь, и подобные заявления «ранят неокрепшую психику ребенка».

Боня просит признать сведения порочащими, обязать Кибу публично их опровергнуть и взыскать компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей. Отмечается, что публикация уже удалена.

Представитель Кибы заявил в суде, что исковые требования не признает. По его словам, в материалах дела нет доказательств, что пост размещен ответчиком. Суд дал сторонам время для представления дополнительных доказательств, разбирательство продолжится в июне.

Ранее Кузьминский суд Москвы начал процесс по иску о защите чести и достоинства, однако сумма требований тогда не уточнялась.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

