Шизофрения и анорексия: датские врачи нашли неожиданную связь с РПП

У людей с расстройствами пищевого поведения (РПП) в последующие годы значительно чаще диагностируют заболевания шизофренического спектра, чем у тех, кто не сталкивался с такими нарушениями. Об этом в разговоре с РИАМО рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

По словам Крашкиной, к такому выводу пришли датские ученые, проанализировав данные национальных реестров. Особенно выраженным перекос оказался сразу после постановки диагноза расстройства пищевого питания, но и спустя годы риск остается заметно повышенным.

Специалисты изучили сведения о более чем 20 тысячах пациентов с впервые зафиксированным РПП и почти о 80 тысячах здоровых жителей Дании. За участниками наблюдали свыше 10 лет. Это позволило увидеть, как меняется психиатрический статус на длинной дистанции, а не только в ближайшие годы после постановки диагноза.

Выяснилось, что за период наблюдения у людей с нарушениями питания расстройства шизофренического спектра диагностировали в разы чаще. При этом сила связи зависела от клинической формы: самые высокие показатели — при атипичных и «прочих» расстройствах питания, несколько ниже — при нервной анорексии и еще ниже — при нервной булимии. Разница сохранялась даже после учета ранее существовавших психических расстройств.

В первые месяцы после дебюта расстройства пищевого поведения вероятность последующего диагноза из шизофренического спектра возрастала многократно. Затем она постепенно снижалась, но так и не опускалась до уровня общей популяции даже спустя 10–15 лет. Особенно явно сохраняющийся избыточный риск прослеживался у людей с анорексией и атипичными формами нарушений питания.

Авторы исследования выделили дополнительные факторы риска. Выше всего вероятность развития психоза была у пациентов с эпизодами психиатрической госпитализации в прошлом, с алкогольной или химической зависимостью, у мужчин, а также у тех, у кого проблемы с питанием начались в подростковом возрасте.

Крашкина отметила, что ученые делают вывод, что расстройства пищевого поведения стоит рассматривать как сигнал о повышенном долгосрочном риске психотических расстройств. Это требует более настороженного отношения к возможным ранним признакам психоза в этой группе.

