Соблюдайте инструкцию: как выбрать и установить безопасный водонагреватель

При отключении горячей воды основное внимание нужно уделить выбору водонагревателя с учетом условий работы и безопасности, сообщил РИАМО эксперт по установке водонагревателей и теплых полов Алексей Быков.

Он отметил, что электрические накопительные бойлеры популярны благодаря простоте монтажа и стабильному нагреву, но требуют правильного заземления и установки защитных устройств, чтобы снизить риск пожара.

«Проточные электрические нагреватели экономят место, но при неправильном подключении могут перегреваться, поэтому важна качественная автоматизация и соблюдение инструкции. Альтернативой являются газовые водонагреватели, которые быстро нагревают воду, но требуют исправной вентиляции и регулярного обслуживания для предотвращения утечек газа и возгорания», — сказал Быков.

По его словам, при любых вариантах особое внимание стоит уделить монтажу сертифицированными специалистами, соблюдению электробезопасности и установке автоматических защитных устройств. Водонагреватели с термостатами и датчиками перегрева значительно снижают пожарный риск. Также следует следить за техническим состоянием и периодически проводить профилактику.

