Работодателей могут обязать заключать трудовой договор после принятия оффера

«Авито»: предложение о работе может стать обязательным для работодателя

Российских работодателей могут обязать заключать трудовой договор после принятия кандидатом оффера. В пресс-службе онлайн-платформы «Авито Работа» рассказали РИАМО, какой правовой статус оффер имеет сейчас и в каких ситуациях работодатель сможет отказать в трудоустройстве даже после принятия оффера.

Госдума рассматривает законопроект, который впервые закрепит понятие «гарантированное предложение о трудоустройстве (оффер)» в российском законодательстве. Документ предполагает, что после письменного согласия кандидата работодатель будет обязан заключить трудовой договор, а отказ станет возможен только в случаях, прямо предусмотренных федеральными законами.

Как оффер регулируется сегодня

Сейчас понятие оффера в трудовом законодательстве РФ отсутствует. На практике под ним обычно понимают письменное предложение о работе с описанием ключевых условий будущего трудового договора — должности, заработной платы, режима труда, места работы и других параметров.

Однако сам по себе оффер не считается трудовым договором и, как правило, не создает для работодателя безусловной обязанности принять кандидата на работу.

Согласно статье 16 ТК РФ, трудовые отношения возникают либо после подписания трудового договора, либо после фактического допущения сотрудника к работе с ведома или по поручению работодателя.

До этого момента кандидат сохраняет статус соискателя, поэтому на него не распространяется весь объем трудовых гарантий, предусмотренных для работников. Вместе с тем определенная защита у кандидатов уже есть.

Так, статья 64 ТК РФ запрещает необоснованный отказ в заключении трудового договора. Работодатель не вправе отказывать кандидату по дискриминационным основаниям — полу, возрасту, национальности, семейному положению и другим обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами работника. По письменному требованию соискателя работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в течение семи рабочих дней.

Что изменит законопроект

Поправки предлагается внести в Федеральный закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации», дополнив его новой ст. 53.1.

Согласно законопроекту, оффер будет определяться как письменное предложение работодателя, направленное конкретному соискателю и содержащее обязательные условия будущего трудового договора, перечисленные в абз. 2–10 ч. 2 ст. 57 ТК РФ.

Документ будет считаться принятым с момента направления работодателю письменного согласия кандидата. При этом срок на ответ не может быть менее пяти рабочих дней со дня получения предложения.

После принятия оффера работодатель будет обязан заключить трудовой договор на указанных условиях. Отказ от трудоустройства допускается только в случаях, предусмотренных федеральными законами.

При этом законопроект предусматривает последствия и для соискателя. Если кандидат принял оффер, но без уважительных причин не приступил к работе в установленный этим оффером срок, такое предложение будет считаться отозванным.

Таким образом, законопроект фактически создает отдельный юридически значимый этап между подбором кандидата и оформлением трудовых отношений.

Когда отказ все же возможен

Поскольку инициатива допускает отказ только в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, речь идет прежде всего о ситуациях, когда прием сотрудника на работу невозможен по объективным правовым причинам.

К ним могут относиться:

● непрохождение обязательного предварительного медицинского осмотра или наличие медицинских противопоказаний к работе;

● отсутствие документов, обязательных для трудоустройства;

● несоответствие возрастным ограничениям для отдельных видов работ;

● наличие ограничений на занятие определенной деятельностью, в том числе связанных с судимостью;

● отсутствие гражданства РФ для должностей, где оно обязательно в силу закона, включая отдельные должности государственной службы;

● отсутствие обязательного образования, квалификации, допуска, аккредитации или лицензии, если такие требования установлены федеральным законом;

● отсутствие у иностранного гражданина документов, необходимых для работы в РФ, включая патент или разрешение на работу;

● предоставление подложных документов или заведомо недостоверных сведений.

Если законопроект примут, новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года. В этом случае работодателям, вероятно, придется внимательнее подходить к проверке кандидатов и соблюдению обязательных требований законодательства еще до направления оффера. Для соискателей это может сделать процесс трудоустройства более предсказуемым и снизить риск отказа после достижения договоренностей о выходе на работу.

