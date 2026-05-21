Кондиционер и летняя простуда: есть ли между ними связь?

Врач-оториноларинголог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Яна Новикова сообщила РИАМО, что слишком сухой и холодный воздух и переходы из жары в прохладу действительно могут вызывать простуду.

«Причина не в циркуляции воздуха: для инфекции всегда нужен возбудитель и контакт с ним. И кондиционер создает условия, в которых слизистая носа и горла становится более уязвимой: пересушенный и холодный воздух снижает эффективность местной защиты, а грязные фильтры могут стать причиной серьезных проблем», — сказала Новикова.

Резкий перепад температур — главный фактор риска. Переходы из жары в сильно охлажденное помещение несколько раз в день — это стресс для сосудов и терморегуляции, отметила специалист.

В Москве зафиксирована аномальная майская жара, побившая 129-летний температурный рекорд. Воздух в столице прогрелся до +30…+31 °C, что существенно превышает климатическую норму. Предыдущий суточный максимум для этого периода удерживался с 1897 года.

