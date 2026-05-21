США поставили два эсминца с лазерным оружием на Ближнем Востоке

Лазерными установками оснащены два эсминца США, несущих службу в зоне ответственности Центрального командования Вооруженных сил США — на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Восточной Африке, сообщает ТАСС со ссылкой на The War Zone.

По данным СМИ, эсминец USS Spruance входит в авианосную ударную группу Abraham Lincoln, а USS John Finn несет дежурство в Индийском океане. Оба корабля оборудованы системой ODIN, предназначенной для подавления беспилотников, а также нейтрализации камер и датчиков разведывательного оборудования на кораблях, подводных лодках, пилотируемых самолетах и дронах.

Всего ВМС США разместили оружие направленной энергии на 9 боевых кораблях.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности ждать договоренностей с Ираном «несколько дней».

