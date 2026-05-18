Отряд «ЛизаАлерт» будет применять БПЛА для поиска семьи Усольцевых

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» намерен использовать беспилотную авиацию в поисках семьи Усольцевых, пропавшей в Кутурчинском Белогорье. Об этом заявил председатель организации Григорий Сергеев, сообщает ТАСС .

«Мы будем применять беспилотную авиацию для этого поиска. И, возможно, это будет одна из самых сложных процедур для нас», — отметил Сергеев.

Он также добавил, что помимо БПЛА будет применяться и другая техника, однако главное — это «люди, их интеллект, физическая сила, их умение и возможности».

Усольцевы исчезли еще в конце сентября 2025 года. Ранее спасатели обследовали 11 км подъездных путей к тропам в поисках семьи.

