Спасатели обследовали 11 км подъездных путей к тропам в поисках семьи Усольцевых

При поисках семьи Усольцевых, пропавшей в походе в Кутурчинском Белогорье, спасатели обследовали 11 км подъездов к тропам. Об этом заявили в аварийно-спасательном формировании региона «Спасатель», сообщает ТАСС .

Такая протяженность была изучена за сутки в районе деревни Кутурчин.

Однако поиски не принесли результатов. На данный момент троих пропавших не нашли.

Усольцевы исчезли еще в конце сентября 2025 года. Ранее отряд «ЛизаАлерт» решил сделать упор на скалы при поиске пропавших.

